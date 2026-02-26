- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує
Загроза застосування балістичного озброєння!
У Києві та низці областей у четвер, 26 лютого, о 15:18 оголошена повітряна тривога. У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння! Ракета через Чернігівщину! Чернігів — укриття!» — йдеться у повідомленні ПС.
У Мережі повідомляють про вибух у Чернігові.
У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.