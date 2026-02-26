У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Реклама

У Києві та низці областей у четвер, 26 лютого, о 15:18 оголошена повітряна тривога. У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння! Ракета через Чернігівщину! Чернігів — укриття!» — йдеться у повідомленні ПС.

Реклама

У Мережі повідомляють про вибух у Чернігові.

У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.