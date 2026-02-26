ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що загрожує

Загроза застосування балістичного озброєння!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у четвер, 26 лютого, о 15:18 оголошена повітряна тривога. У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння! Ракета через Чернігівщину! Чернігів — укриття!» — йдеться у повідомленні ПС.

У Мережі повідомляють про вибух у Чернігові.

У столиці це вже третя повітряна тривога за добу.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie