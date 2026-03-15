ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошена тривога — яка загроза

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Ударний дрон

Ударний дрон / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 15 березня, у Києві та низці регіонів Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Про це повідомили у КМВА.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо прямувати до укриттів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня РФ влаштувала масований обстріл по Україні. основний удар прийняла Київщина.

За даними Повітряних сил України, російські війська випустили для атаки на Україну 68 ракет різних типів і 430 ударних дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie