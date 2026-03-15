Ударний дрон / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 15 березня, у Києві та низці регіонів Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Про це повідомили у КМВА.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо прямувати до укриттів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня РФ влаштувала масований обстріл по Україні. основний удар прийняла Київщина.

За даними Повітряних сил України, російські війська випустили для атаки на Україну 68 ракет різних типів і 430 ударних дронів.