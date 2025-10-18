ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
574
1 хв

У Києві та низці областей оголошена тривога — що летить

Пройдіть до найближчого укриття.

Анастасія Павленко
РФ цілодобово тероризують українців

РФ цілодобово тероризують українців / © Getty Images

Сьогодні, 18 жовтня, у Києві та деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про вихід балістики.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що до остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Новина доповнюється
