РФ цілодобово тероризують українців / © Getty Images

Реклама

Сьогодні, 18 жовтня, у Києві та деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Моніторингові канали повідомляють про вихід балістики.

Раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що до остаточно рішення щодо ракет «Томагавк» Росія навряд чи завдаватиме масованих ударів вглиб України. Втім, це не означає, що це виключено, тому варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати власною безпекою.

Реклама