У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.
За даними моніторингових ресурсів та офіційних повідомлень, у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Зокрема, повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони в Київській області.
Повітряна тривога також оголошена в низці центральних, східних та південних областей України.
Мешканців закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення сигналу тривоги.
Також наголошується на дотриманні інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати в мережі роботу українських захисників.
Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного побомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.