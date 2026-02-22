ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У Києві та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

За даними моніторингових ресурсів та офіційних повідомлень, у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА. Зокрема, повідомляється про роботу сил протиповітряної оборони в Київській області.

Повітряна тривога також оголошена в низці центральних, східних та південних областей України.

Мешканців закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення сигналу тривоги.

Також наголошується на дотриманні інформаційної тиші — не фіксувати та не публікувати в мережі роботу українських захисників.

Раніше моніторингові ресурси повідомили про зліт одного стратегічного побомбардувальника Ту-160 з авіабази “Енгельс-2”.

