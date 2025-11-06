ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
360
1 хв

Київ та всі регіони України охопила повітряна тривога: яка загроза

Пройдіть до найближчого укриття.

Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У четвер, 6 листопада, по всій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.

Про це стало відомо з мапи тривог.

О 16:40 Повітряні сили повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. Варто зазначити, що саме цей тип літака є носієм гіперзвукової ракети «Кинджал».

«УВАГА. Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — написали в ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопад ворог масовано атакував місто Кам’янське у Дніпропетровській області безпілотниками. Постраждало восьмеро людей. На жаль, відомо про загибель одного чоловіка, його тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie