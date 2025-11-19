- Дата публікації
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців закликають терміново пройти до укриттів
У столиці та багатьох регіонах України триває повітряна тривога.
У Києві в ніч проти 19 листопада оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликають негайно пройти до найближчих укриттів та залишатися там до завершення небезпеки.
Сирени лунають у великій кількості областей, зокрема у східних, центральних та південних регіонах. Є попередження про можливе застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У Київській області працюють підрозділи протиповітряної оборони.
Влада наголошує: категорично заборонено здійснювати фото- та відеофіксацію роботи ППО, моментів збиття повітряних цілей та місць їхнього падіння. Такі дії можуть допомогти ворогу скоригувати атаки.
Мешканців просять залишатися в укриттях до офіційних повідомлень про відбій.