У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: названа причина

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 4 листопада близько 03:20 у столиці України пролунали сирени повітряної тривоги. Влада попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння, тому всім мешканцям Києва та області рекомендовано негайно прослідувати до укриттів цивільного захисту.

Сигнал небезпеки наразі діє також у більшості центральних та східних областей України — зокрема, у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги, не нехтувати безпековими правилами та не публікувати інформацію про місця влучань чи роботу сил ППО.

Нагадаємо: під час оголошення загрози балістичних ракет час підльоту ворога може бути лічені хвилини, тому важливо одразу спускатися в укриття.