У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Реклама

Увечері 14 квітня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають у Києві.

Про це стало відомо з карти тривог та поінформували ПС ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначають військові.

Реклама

Зазначимо, що станом на 21.00 тривога не оголошена на заході, а також в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Карта тривог на 21.00 понеділка, 14 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Дата публікації 12:57, 14.04.25 Кількість переглядів 22 34 загиблих! Суми оговтуються від ракетних ударів! В Україні день жалоби!