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- Укрaїнa
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Увечері 14 квітня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають у Києві.
Про це стало відомо з карти тривог та поінформували ПС ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначають військові.
Зазначимо, що станом на 21.00 тривога не оголошена на заході, а також в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.