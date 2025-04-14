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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1950
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1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Увечері 14 квітня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сирени лунають у Києві.

Про це стало відомо з карти тривог та поінформували ПС ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - зазначають військові.

Зазначимо, що станом на 21.00 тривога не оголошена на заході, а також в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Карта тривог на 21.00 понеділка, 14 квітня.

Карта тривог на 21.00 понеділка, 14 квітня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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