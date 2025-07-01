У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У Києві та низці областей у вівторок, 1 липня, станом на 13:53 оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях де оголошена повітряна тривога», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

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Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, від початку цього року було лише два дні, коли Росія не здійснювала ракетні чи дронові удари проти України. Наша держава потребує посилення системи протиповітряної оборони, щоб протидіяти ворожому терору.