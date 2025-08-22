ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у п’ятницю, 22 серпня, станом на 15:27 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Група ударних БпЛА на півночі Донеччини курс південно-західний. Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie