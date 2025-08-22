У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у п’ятницю, 22 серпня, станом на 15:27 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Група ударних БпЛА на півночі Донеччини курс південно-західний. Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.