У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
У Києві та низці областей у п’ятницю, 22 серпня, станом на 15:27 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Група ударних БпЛА на півночі Донеччини курс південно-західний. Пуски КАБ на Донеччину», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мережі закликали жителів Київщини бути обережними — РФ вважає, що «знайшла» завод з виробництва ракет «Фламінго». Мешканців регіону закликають не нехтувати сигналами про небезпеку.