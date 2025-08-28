У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей у четвер, 28 серпня, станом на 7:22 оголошено повітряну тривогу. У столиці лунають вибухи.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

У ПС попередили про загрозу безпілотників.

«БпЛА у напрямку Києва!» — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Києві та області цілу ніч була повітряна тривога, яка тривала 9 годин 9 хвилин.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.