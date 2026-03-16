У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що загрожує
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві та низці областей у понеділок, 16 березня, вже вдруге від ранку оголошено повітряну тривогу. Сирени почали вити об 11:10. Потім об 11:24 був відбій, а об 11:25 знову залунав сигнал тривоги.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Спочатку моніторингові канали писали про виходи балістики з Брянська!
Потім Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Київ з півночі.
Нагадаємо, російські ударні дрони та ракети від самого ранку 16 березня атакували Київ. Вибухи пролунали в низці районів міста.