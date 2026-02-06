ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

У столиці вранці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Сирена

Сирена

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників.

Міська влада закликає мешканців столиці негайно пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Киянам радять заздалегідь перевіряти розташування найближчих укриттів. Актуальна мапа доступна на офіційному порталі Київської міської влади.

/ © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

У разі проблем із доступом до сховищ або якщо звернення через застосунок «Київ Цифровий» залишилося без відповіді, мешканців просять повідомляти про це через спеціальний бот KyivShelterBot.

У столиці та низці регіонів України триває повітряна тривога. Громадян закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що російські війська атакували Запорізьку область — зафіксовано пошкодження житла та масштабні знеструмлення.

Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie