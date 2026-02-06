У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Сирена

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників.

Міська влада закликає мешканців столиці негайно пройти до укриттів цивільного захисту та залишатися там до сигналу відбою.

Киянам радять заздалегідь перевіряти розташування найближчих укриттів. Актуальна мапа доступна на офіційному порталі Київської міської влади.

© фото з соцмереж

У разі проблем із доступом до сховищ або якщо звернення через застосунок «Київ Цифровий» залишилося без відповіді, мешканців просять повідомляти про це через спеціальний бот KyivShelterBot.

У столиці та низці регіонів України триває повітряна тривога. Громадян закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що російські війська атакували Запорізьку область — зафіксовано пошкодження житла та масштабні знеструмлення.