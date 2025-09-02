ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1286
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

В Україні спостерігається загроза безпілотників: що відомо.

Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Увечері 2 вересня 2025 року низка областей України зазнала атак ударних безпілотників. Повітряні Сили ЗСУ фіксували рух дронів у кількох напрямках.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Спершу безпілотники були помічені на Дніпропетровщині, звідки рухалися в бік Кіровоградщини. Згодом БпЛА зафіксували поблизу Кременчука та над Кропивницьким.

Основна група дронів з Чернігівщини та Сумщини взяла курс на Київщину, а один з безпілотників був зафіксований над самим містом Суми.

Повітряні Сили також попередили жителів Запоріжжя, Черкас, Миргорода, Чернігова та Ніжина про підвищену загрозу атаки.

Станом на 22:30 карта повітряної тривоги виглядає так:

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія атакує Київ «Шахедами» посеред дня. Повітряна тривога на Київщині 2 вересня тривала майже п’ять годин — від дев’ятої ранку. О шостій вечора до області залетіла наступна хвиля дронів, частини з них — розвідувальні.

