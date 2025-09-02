- Дата публікації
-
Укрaїнa
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
В Україні спостерігається загроза безпілотників: що відомо.
Увечері 2 вересня 2025 року низка областей України зазнала атак ударних безпілотників. Повітряні Сили ЗСУ фіксували рух дронів у кількох напрямках.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Спершу безпілотники були помічені на Дніпропетровщині, звідки рухалися в бік Кіровоградщини. Згодом БпЛА зафіксували поблизу Кременчука та над Кропивницьким.
Основна група дронів з Чернігівщини та Сумщини взяла курс на Київщину, а один з безпілотників був зафіксований над самим містом Суми.
Повітряні Сили також попередили жителів Запоріжжя, Черкас, Миргорода, Чернігова та Ніжина про підвищену загрозу атаки.
Станом на 22:30 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, Росія атакує Київ «Шахедами» посеред дня. Повітряна тривога на Київщині 2 вересня тривала майже п’ять годин — від дев’ятої ранку. О шостій вечора до області залетіла наступна хвиля дронів, частини з них — розвідувальні.