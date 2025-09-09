У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

Ввечері 9 вересня 2025 року російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну. Наразі відомо про застосування ударних безпілотників, та запуск балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

З 20:41 ворог почав запускати дрони в напрямку Дніпропетровської області, зокрема, в Лозівському, Павлоградському та Синельниківському районах. Невдовзі загроза поширилася на Полтавщину та Черкащину.

Крім того, російські війська атакували Київщину. Безпілотники фіксували в Броварському, Вишгородському та Бучанському районах.

Близько 22:00 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Також ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб по Сумській та Донецькій областях.

Останніми цілями стали Житомирщина та Чернігівщина. Групи ворожих дронів рухалися на захід через всю територію Чернігівської та Житомирської областей. Частина безпілотників також змінила курс на Запоріжжя та Кіровоградщину. Також відомо, що повітряну тривогу оголосили і на Рівнинщині.

За даними моніронгових каналів є загроза вильоту ворожих бомбардувальників протягом ночі. Станом на 23:28 карта повітряної тривоги виглядає так:

Повітряна тривога. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, нещодавнє влучання ракетою в будівлю Кабміну стало тривожним сигналом для Києва. Вперше за чотири роки війни Росія поцілила в «центр ухвалення рішень». Це не просто військова атака, а спроба посіяти страх і паніку.

Удар Росією по будівлі Кабінету міністрів України у Києві демонструє абсолютне небажання Російської Федерації навіть замислюватися про закінчення війни і про реальні мирні перемовини.