У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

У ніч на 2 жовтня російські окупаційні війська здійснили повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів та керованих авіабомб.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Рух ворожих БпЛА типу «Шахед» фіксувався у таких областях:

Чернігівщина: «Шахеди» рухалися в напрямку населених пунктів Сосниця, Мена, Короп, Батурин, Корюківка , а також у напрямку Десни/Гончарівського та Борзни .

Київщина: пізніше було зафіксовано БпЛА на півночі Київщини із західним курсом, а згодом — БпЛА, що прямував курсом на Київ з північного заходу.

Сумщина: фіксувався рух БпЛА в напрямку Миколаївки (з півночі), а також апаратів, що прямували у бік Полтавщини .

Харківщина: «Шахеди» були зафіксовані на півдні області, курсом на Лозову.

Крім того, Повітряні Сили повідомили про пуски керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Донеччини. Станом на 23:55 карта повітряної тривоги виглядає так:

Карта повітряної тривоги в Україні. / © Скріншот

Нагадаємо, внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський і Шосткинський райони Сумської області.

На Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.