У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
В Україні зафіксували рух БпЛА.
У ніч на 2 жовтня російські окупаційні війська здійснили повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотних літальних апаратів та керованих авіабомб.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА типу «Шахед» фіксувався у таких областях:
Чернігівщина: «Шахеди» рухалися в напрямку населених пунктів Сосниця, Мена, Короп, Батурин, Корюківка, а також у напрямку Десни/Гончарівського та Борзни.
Київщина: пізніше було зафіксовано БпЛА на півночі Київщини із західним курсом, а згодом — БпЛА, що прямував курсом на Київ з північного заходу.
Сумщина: фіксувався рух БпЛА в напрямку Миколаївки (з півночі), а також апаратів, що прямували у бік Полтавщини.
Харківщина: «Шахеди» були зафіксовані на півдні області, курсом на Лозову.
Крім того, Повітряні Сили повідомили про пуски керованих авіабомб (КАБ) у напрямку Донеччини. Станом на 23:55 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, внаслідок ударів армії РФ по критичній інфраструктурі частково знеструмлені Конотопський і Шосткинський райони Сумської області.
На Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.