У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 15 січня у Києві та Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Про це повідомляє КМДА.

Деталі руху ворожих БпЛА

За даними Повітряних Сил ЗС України, траєкторія руху дронів-камікадзе наразі виглядає наступним чином:

Реклама

Чернігівщина: БпЛА зафіксовано в районі Десни, вони тримають курс на Київську область.

Київщина: станом на 18:32 група безпілотників пройшла Рожни.

Напрямок: ворожі цілі продовжують рух безпосередньо у бік Києва.

Мешканців Броварського району та прилеглих населених пунктів просять бути особливо пильними. Не ігноруйте правила безпеки та не знімайте роботу систем ППО.

Станом на 18:37 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги. / © Скріншот

Нагадаємо, у Києві 15 січня після обіду оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також лунали у низці інших регіонів.