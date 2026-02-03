У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Ввечері 3 лютого в Україні у всіх областях оголосили повітряну тривогу. Загроза пов’язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукових ракет «Кинджал».

Про це повідоммили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харків. Громадян закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту та залишатися там до офіційного відбою небезпеки.

Нагадаємо, у Києві вже шестеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в ніч проти вівторка, 3 лютого.