ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
613
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Ввечері 3 лютого в Україні у всіх областях оголосили повітряну тривогу. Загроза пов’язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм надзвукових ракет «Кинджал».

Про це повідоммили Повітряні сили ЗСУ.

Наразі у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Харків. Громадян закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту та залишатися там до офіційного відбою небезпеки.

Нагадаємо, у Києві вже шестеро постраждалих внаслідок ворожої атаки в ніч проти вівторка, 3 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
613
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie