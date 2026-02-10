- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 344
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві лунають сирени. Ворог застосовує балістику, на Миколаївщині збивають БпЛА.
Увечері 10 лютого в Україні поширилася повітряна тривога. Сирени лунають у столиці та низці регіонів через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та атаку ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Командування Повітряних Сил ЗСУ та Київська міська військова адміністрація (КМВА).
За даними Повітряних Сил, небезпека зафіксована за двома основними напрямками:
Балістичне озброєння: О 18:57 військові попередили про загрозу застосування балістики з північно-східного напрямку.
Ударні БпЛА: Раніше, о 17:46, ворожий дрон було зафіксовано на півдні Миколаївщини. Повідомляється, що для його знищення залучено відповідні засоби ураження.
Станом на 19:03 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, у Києві ввечері, 9 лютого теж оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунали у більшості інших областей, крім Заходу та Півдня.