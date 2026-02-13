- Дата публікації
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
Повітряні сили попереджають про швидкісну ціль на Чернігівщині та загрозу балістики.
У п’ятницю ввечері, 13 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу через високу загрозу ракетного удару. Військові зафіксували рух швидкісної цілі у повітряному просторі Чернігівської області.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, існує велика небезпека застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Перше попередження про загрозу з’явилося о 17:51. А вже за кілька хвилин стало відомо про об’єкт, що рухається на високій швидкості через Чернігівщину.
Мешканців закликають негайно пройти в укриття. Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд (станом на 18:00):
Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), поїзди на «червоній» лінії метро курсують від станції «Академмістечко» до «Театральна», а із центру столиці — між станціями «Арсенальна» та «Академмістечко».
Нагадаємо, у п’ятницю, 13 лютого, у Рівненській області сталося кілька вибухів. Гучно було у місті Сарни.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу ударними дронами.