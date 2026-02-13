ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза

Повітряні сили попереджають про швидкісну ціль на Чернігівщині та загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривоаг

Повітряна тривоаг / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У п’ятницю ввечері, 13 лютого, в Україні оголосили повітряну тривогу через високу загрозу ракетного удару. Військові зафіксували рух швидкісної цілі у повітряному просторі Чернігівської області.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, існує велика небезпека застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Перше попередження про загрозу з’явилося о 17:51. А вже за кілька хвилин стало відомо про об’єкт, що рухається на високій швидкості через Чернігівщину.

Мешканців закликають негайно пройти в укриття. Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд (станом на 18:00):

Карта повітряної тривоги.

Карта повітряної тривоги.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА), поїзди на «червоній» лінії метро курсують від станції «Академмістечко» до «Театральна», а із центру столиці — між станціями «Арсенальна» та «Академмістечко».

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 лютого, у Рівненській області сталося кілька вибухів. Гучно було у місті Сарни.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу ударними дронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie