У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу — яка є загроза
В Україні оголосили повітряну тривогу у низці областях. Ворожі БпЛА рухаються на Київ та інші регіони.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Окрім столиці, загроза застосування БпЛА поширилася і на низку інших областей України. Станом на 23:35 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Українцям радять перебувати в укриття або в інших безпечних місцях доки не пролунає відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Івано-Франківську зафіксували підрив петарди на вулиці Вовчинецькій.