У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
У столиці та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу. Причиною обмежень стала загроза застосування противником ударних безпілотників.
Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ та офіційні моніторингові канали місцевих адміністрацій.
«БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину», — зазначили у ЗСУ.
Станом на 17:20 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Жителів закликають перебувати в укриттях до моменту відбою.
Нагадаємо, через обстріли на Сумщині загинув чоловік, а у Запоріжжі ворожий безпілотник забрав життя помічника машиніста просто на робочому місці.