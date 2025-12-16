У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

Увечері 16 грудня в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Також очільник міста повідомив про вибухи.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворожі дрони зафіксовано на підступах до столиці. Зокрема, станом на 22:36 БпЛА рухалися в районі Броварів західним курсом. Загроза виникла внаслідок руху безпілотників із Черкаської та Полтавської областей у бік Київщини.

Мешканців столиці та області закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту та перебувати в безпечних місцях до відбою.

Паралельно з цим небезпека зафіксована і в інших регіонах країни: Повітряні Сили повідомляли про дрони з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини, а також про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) на Донеччині.

Станом на 22:40 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги в Україні.

Згодом Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у місті фіксуються вибухи.

«На Оболоні працюють сили ППО.Перебувайте в укриттях!», — повідомив Кличко.

Нагадаємо, російська армія зберігає значний арсенал озброєння і готова до здійснення ракетних атак. Загроза ударів «у кілька хвиль» наразі залишається критично високою.

Також раніше російські військові атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, через що регіон залишився без електрики.