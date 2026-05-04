ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух «Шахедів». Також є загроза і для інших регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 4 травня в Україні оголосили повітряна тривога у Києві та в інших областях через запуск російських ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб. Станом на 23:36 загроза актуальна для столиці, північних, східних та центральних регіонів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Загроза для Київщини та півночі

Близько 23:17 зафіксовано рух БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської області курсом на Бровари.

О 23:29 військові підтвердили перебування дронів безпосередньо у повітряному просторі Київщини.

Крім того, зафіксовано рух ворожих апаратів у таких напрямках:

  • із Сумщини на Чернігівщину (курс на Борзну та Батурин-Конотоп);

  • на Полтавщину (східніше обласного центру).

Обстріли сходу та півдня

Ворог також атакує південно-східні області України. У Дніпропетровській області дрони рухаються на Павлоград та Петропавлівку зі сходу.

Особлива небезпека зафіксована у Запорізькій області:

  • близько 23:17 стало відомо про пуски КАБів по території області;

  • о 23:31 зафіксовано ударні БпЛА курсом на Запоріжжя та н.п. Балабине.

Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наразі триває бойова робота підрозділів ППО.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги станом на вечір 4 травня. / © Скріншот

Карта повітряної тривоги станом на вечір 4 травня. / © Скріншот

Нагадаємо, росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Станом на 17:00 відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie