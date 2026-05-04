У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 4 травня в Україні оголосили повітряна тривога у Києві та в інших областях через запуск російських ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб. Станом на 23:36 загроза актуальна для столиці, північних, східних та центральних регіонів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Загроза для Київщини та півночі

Близько 23:17 зафіксовано рух БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської області курсом на Бровари.

О 23:29 військові підтвердили перебування дронів безпосередньо у повітряному просторі Київщини.

Крім того, зафіксовано рух ворожих апаратів у таких напрямках:

із Сумщини на Чернігівщину (курс на Борзну та Батурин-Конотоп);

на Полтавщину (східніше обласного центру).

Обстріли сходу та півдня

Ворог також атакує південно-східні області України. У Дніпропетровській області дрони рухаються на Павлоград та Петропавлівку зі сходу.

Особлива небезпека зафіксована у Запорізькій області:

близько 23:17 стало відомо про пуски КАБів по території області;

о 23:31 зафіксовано ударні БпЛА курсом на Запоріжжя та н.п. Балабине.

Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наразі триває бойова робота підрозділів ППО.

Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Карта повітряної тривоги станом на вечір 4 травня. / © Скріншот

Нагадаємо, росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Станом на 17:00 відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.

