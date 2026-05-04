У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
У Києві та області оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано рух «Шахедів». Також є загроза і для інших регіонів.
Ввечері 4 травня в Україні оголосили повітряна тривога у Києві та в інших областях через запуск російських ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб. Станом на 23:36 загроза актуальна для столиці, північних, східних та центральних регіонів.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Загроза для Київщини та півночі
Близько 23:17 зафіксовано рух БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київської області курсом на Бровари.
О 23:29 військові підтвердили перебування дронів безпосередньо у повітряному просторі Київщини.
Крім того, зафіксовано рух ворожих апаратів у таких напрямках:
із Сумщини на Чернігівщину (курс на Борзну та Батурин-Конотоп);
на Полтавщину (східніше обласного центру).
Обстріли сходу та півдня
Ворог також атакує південно-східні області України. У Дніпропетровській області дрони рухаються на Павлоград та Петропавлівку зі сходу.
Особлива небезпека зафіксована у Запорізькій області:
близько 23:17 стало відомо про пуски КАБів по території області;
о 23:31 зафіксовано ударні БпЛА курсом на Запоріжжя та н.п. Балабине.
Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наразі триває бойова робота підрозділів ППО.
Наразі карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни атакували Вільнянськ Запорізької області. Станом на 17:00 відомо про двох загиблих і чотирьох поранених людей. Місто атакували російські дрони.