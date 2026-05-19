Укрaїнa
172
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза (мапа)

Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичних ракет.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та низці областей у вівторок, 19 травня, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

Зазначається, що тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.

«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.

Мапа тривог 19 травня / © alerts.in.ua

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, під час останнього масованого удару по Києву, від якого загинули 24 людини, російська армія використала ракети, виготовлені державою-агресоркою цього року завдяки компонентам із США, Європи та Японії.

