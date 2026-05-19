Укрaїнa
172
1 хв
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза (мапа)
Тривогу оголосили через загрозу застосування балістичних ракет.
У Києві та низці областей у вівторок, 19 травня, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМВА у Telegram.
Зазначається, що тривогу оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.
«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — йдеться у повідомленні.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
Нагадаємо, під час останнього масованого удару по Києву, від якого загинули 24 людини, російська армія використала ракети, виготовлені державою-агресоркою цього року завдяки компонентам із США, Європи та Японії.