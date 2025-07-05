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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1444
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1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: названа причина

Росіяни вкотре атакують українські міста ударними дронами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Мапа повітряних тривог

Мапа повітряних тривог / © із соцмереж

У ніч проти 5 липня 2025 року у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомляють у Телеграмі.

Це сталося через польоти ворожих дронів.

Перебувайте в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок 4 липня ЗСУ знищили 1 024 210 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових.

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