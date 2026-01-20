- Дата публікації
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо
Повітряна тривога в Києві та низці областей. У Повітртяних Силах ЗСУ розповіли, яка загроза для українців.
У столиці та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та активність ворожої авіації. Мешканців закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту.
Про небезпеку повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) та в офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.
Наразі зафіксовано одразу кілька видів загроз для різних напрямків.
Оперативна ситуація за даними Повітряних Сил:
Загроза балістики: військові попереджають про можливе застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Атака БпЛА: зафіксовано рух ворожих безпілотників з півночі курсом на Суми.
Авіабомби: ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) на Запоріжжі.
Станом на 17:17 карта повітряної тривоги має такий вигляд:
Нагадаємо, ще раніше влада Києва надвечір 20 січня закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, адже у столиці пролунала повітряна тривога.