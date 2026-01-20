ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога в Києві та низці областей. У Повітртяних Силах ЗСУ розповіли, яка загроза для українців.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У столиці та кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та активність ворожої авіації. Мешканців закликають негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Про небезпеку повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) та в офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.

Наразі зафіксовано одразу кілька видів загроз для різних напрямків.

Оперативна ситуація за даними Повітряних Сил:

  • Загроза балістики: військові попереджають про можливе застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

  • Атака БпЛА: зафіксовано рух ворожих безпілотників з півночі курсом на Суми.

  • Авіабомби: ворожа тактична авіація здійснила пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) на Запоріжжі.

Станом на 17:17 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Повітряна тривога. / © скриншот

Повітряна тривога. / © скриншот

Нагадаємо, ще раніше влада Києва надвечір 20 січня закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, адже у столиці пролунала повітряна тривога.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie