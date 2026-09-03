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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу БпЛА: реактивні дрони летять у бік столиці
Росія атакує Україну безпілотниками в ніч проти 3 вересня. Реактивні БпЛА зафіксували на підступах до Києва, а також на Кіровоградщині, тоді як дрони з території РФ летять на Сумщину.
У ніч проти 3 вересня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Реактивні БпЛА зафіксували, зокрема, на підступах до столиці.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, група реактивних безпілотників рухалася повз Київське водосховище курсом на Київ.
Також реактивний БпЛА зафіксували на Кіровоградщині — він рухався у напрямку Знам’янки.
Крім того, російські дрони з Курської області РФ заходили на Сумщину та прямували у напрямку Путивля і Конотопа.
На Донеччині водночас повідомлялося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
У Повітряних силах закликають мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що реактивні "Шахеди" змінили тактику атак на Київ: військовий оглядач попередив про нову загрозу