У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу БпЛА: реактивні дрони летять у бік столиці

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 3 вересня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників. Реактивні БпЛА зафіксували, зокрема, на підступах до столиці.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, група реактивних безпілотників рухалася повз Київське водосховище курсом на Київ.

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Також реактивний БпЛА зафіксували на Кіровоградщині — він рухався у напрямку Знам’янки.

Крім того, російські дрони з Курської області РФ заходили на Сумщину та прямували у напрямку Путивля і Конотопа.

На Донеччині водночас повідомлялося про загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

У Повітряних силах закликають мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що реактивні "Шахеди" змінили тактику атак на Київ: військовий оглядач попередив про нову загрозу

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