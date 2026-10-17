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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: ракети летять через південь України

У Києві та низці областей вранці 17 жовтня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про рух ракет із Херсонщини та загрозу балістики для Кривого Рогу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © із соцмереж

Вранці 17 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

За даними моніторингових каналів, одну з ракет зафіксували у Бериславському районі Херсонської області. Вона рухалася повз Архангельське північним курсом.

Також повідомляється про рух ракет із Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

Окремо монітори попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння по Кривому Рогу.

На карті повітряних тривог станом на 04:35 червоний рівень небезпеки оголошено у значній частині центральних, північних, східних і південних областей України.

Жителів регіонів, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, вдень 16 жовтня Ковель, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».

Протягом ночі та зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

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