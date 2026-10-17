- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 912
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей оголосили тривогу: ракети летять через південь України
У Києві та низці областей вранці 17 жовтня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Моніторингові канали повідомляють про рух ракет із Херсонщини та загрозу балістики для Кривого Рогу.
Вранці 17 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
За даними моніторингових каналів, одну з ракет зафіксували у Бериславському районі Херсонської області. Вона рухалася повз Архангельське північним курсом.
Також повідомляється про рух ракет із Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
Окремо монітори попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння по Кривому Рогу.
На карті повітряних тривог станом на 04:35 червоний рівень небезпеки оголошено у значній частині центральних, північних, східних і південних областей України.
Жителів регіонів, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.
Нагадаємо, вдень 16 жовтня Ковель, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».
Протягом ночі та зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.