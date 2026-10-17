У Києві та низці областей оголосили тривогу: ракети летять через південь України

Повітряна тривога / © із соцмереж

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Вранці 17 жовтня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

За даними моніторингових каналів, одну з ракет зафіксували у Бериславському районі Херсонської області. Вона рухалася повз Архангельське північним курсом.

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Також повідомляється про рух ракет із Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

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Окремо монітори попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння по Кривому Рогу.

На карті повітряних тривог станом на 04:35 червоний рівень небезпеки оголошено у значній частині центральних, північних, східних і південних областей України.

Жителів регіонів, де оголошена тривога, закликають перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Нагадаємо, вдень 16 жовтня Ковель, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».

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Протягом ночі та зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

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