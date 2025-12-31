ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
191
1 хв

У Києві та низці областей перед Новим роком повітряна тривога: де є загроза

Людей, попри святкування, закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».

Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 31 грудня

У Києві пізно увечері, 31 грудня, перед самим Новим роком оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — повідомили у КМДА.

За інформацією моніторингових чатів, рух «Шахедів» станом на 22:48 виглядає так:

Чернігівщина:

  • →Остер/Київщина;

  • →Михайло-Коцюбинське/Чернігів.

Київщина:

  • →Коцюбинське/Київ;

  • →Іванків/Житомирщина (10х).

Житомирщина:

→Коростень/р-н.

Рівненщина:

→Дубровиця/Волинь (3х)

Миколаївщина:

→Очаків.

Одещина:

→Затока.

Також повідомляється, що у Києві та на Одещині лунають вибухи — там працюють сили ППО.

Раніше повідомлялося, що вперше за повномасштабну війну Україна перехопила ініціативу в небі у новорічну ніч.

191
