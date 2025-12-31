- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей перед Новим роком повітряна тривога: де є загроза
Людей, попри святкування, закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу від ворожих «Шахедів».
У Києві пізно увечері, 31 грудня, перед самим Новим роком оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
«Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — повідомили у КМДА.
За інформацією моніторингових чатів, рух «Шахедів» станом на 22:48 виглядає так:
Чернігівщина:
→Остер/Київщина;
→Михайло-Коцюбинське/Чернігів.
Київщина:
→Коцюбинське/Київ;
→Іванків/Житомирщина (10х).
Житомирщина:
→Коростень/р-н.
Рівненщина:
→Дубровиця/Волинь (3х)
Миколаївщина:
→Очаків.
Одещина:
→Затока.
Також повідомляється, що у Києві та на Одещині лунають вибухи — там працюють сили ППО.
Раніше повідомлялося, що вперше за повномасштабну війну Україна перехопила ініціативу в небі у новорічну ніч.