У Києві та низці областей повітряна тривога: яка небезпека

Через загрозу удару балістикою слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей ввечері 17 серпня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістичного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях де оголошено повітряну тривогу.”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Доповнюється…

