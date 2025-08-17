- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка небезпека
Через загрозу удару балістикою слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей ввечері 17 серпня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістичного обстрілу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння з Курська, в областях де оголошено повітряну тривогу.”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Доповнюється…