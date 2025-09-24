У Києві та низці областей повітряна тривога: яка небезпека

Повітярна тривога / © ТСН

Реклама

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Загрозу підтвердили у Повітряних силах.

Реклама

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!», — йдеться у повідомленні.

Станом на 12:32 «почервоніли» такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Дніпропетровська

Кіровоградська

Полтавська

Черкаська

Вінницька

Житомирська

Нагадаємо, в ніч проти 22 вересня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотників у низці регіонів.

Реклама

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.