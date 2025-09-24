ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
547
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка небезпека

Через ризик застосування армією РФ балістики слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Повітярна тривога

Повітярна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Загрозу підтвердили у Повітряних силах.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!», — йдеться у повідомленні.

Станом на 12:32 «почервоніли» такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

  • Вінницька

  • Житомирська

Нагадаємо, в ніч проти 22 вересня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотників у низці регіонів.

  • БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.

  • БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Новина доповнюється
547
