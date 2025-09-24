- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 547
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка небезпека
Через ризик застосування армією РФ балістики слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Загрозу підтвердили у Повітряних силах.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!», — йдеться у повідомленні.
Станом на 12:32 «почервоніли» такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Нагадаємо, в ніч проти 22 вересня у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
У Повітряних силах повідомляли про фіксацію безпілотників у низці регіонів.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.
БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.