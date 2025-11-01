ТСН у соціальних мережах

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Через ризик удару балістичним озброєнням з боку РФ слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві та низці областей удруге за вечір 1 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Станом на 20:04 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

  • Вінницька

  • Житомирська

Нагадаємо, повітряна тривога вже оголошувалася в Україні ввечері 1 листопада.

Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.

