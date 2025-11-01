- Дата публікації
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза
Через ризик удару балістичним озброєнням з боку РФ слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей удруге за вечір 1 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», — йдеться у повідомленні.
Станом на 20:04 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Нагадаємо, повітряна тривога вже оголошувалася в Україні ввечері 1 листопада.
Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.