У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

У Києві та низці областей удруге за вечір 1 листопада оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку», — йдеться у повідомленні.

Станом на 20:04 “почервоніли” такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Полтавська

Черкаська

Вінницька

Житомирська

Нагадаємо, повітряна тривога вже оголошувалася в Україні ввечері 1 листопада.

Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.