У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

Повітряна тривога / © tsn.ua

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Також і в інших регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Причиною став високий рівень загрози застосування російськими військами балістичного озброєння.

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України о 18:25 (3 листопада 2025 року), була зафіксована загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку та з північно-східного напрямку. За кілька хвилин, о 18:28, Повітряні Сили додали: «Швидкісна ціль в напрямку Павлограда».

Також станом на 18:31 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Повітряна тривога станом на 18:31 / © alerts.in.ua

