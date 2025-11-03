ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
505
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка є загроза

У Києві та ряді областей — повітряна тривога через загрозу балістики.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

У столиці України оголошено повітряну тривогу. Також і в інших регіонах оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Причиною став високий рівень загрози застосування російськими військами балістичного озброєння.

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України о 18:25 (3 листопада 2025 року), була зафіксована загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку та з північно-східного напрямку. За кілька хвилин, о 18:28, Повітряні Сили додали: «Швидкісна ціль в напрямку Павлограда».

Також станом на 18:31 карта повітряної тривоги має такий вигляд:

Повітряна тривога станом на 18:31 / © alerts.in.ua

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військових унаслідок російського обстрілу на Дніпропетровщині.

505
