У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

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В Україні ввечері 23 червня оголосили повітряну тривогу в усіх регіонах. Причиною небезпеки став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Військові попереджають про високу загрозу через технічні особливості винищувача, який є носієм озброєння, що важко піддається перехопленню.

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«МіГ-31К — носій аеробалістичної ракети Х-47М2 „Кинджал“, яка не збивається у більшості регіонів», — зазначають у моніторингових каналах.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до моменту офіційного відбою, оскільки ракети цього типу становлять критичну небезпеку для більшості областей України.

Нагадаємо, вдень 23 червня масштабна повітряна тривога охопила західні регіони РФ. Після цього в Мережі повідомили про ймовірний удар по заводу в Олексіївці Бєлгородської області.

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