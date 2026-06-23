ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1106
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

Повітряні сили зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В Україні ввечері 23 червня оголосили повітряну тривогу в усіх регіонах. Причиною небезпеки став зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому «Саваслейка».

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Військові попереджають про високу загрозу через технічні особливості винищувача, який є носієм озброєння, що важко піддається перехопленню.

«МіГ-31К — носій аеробалістичної ракети Х-47М2 „Кинджал“, яка не збивається у більшості регіонів», — зазначають у моніторингових каналах.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до моменту офіційного відбою, оскільки ракети цього типу становлять критичну небезпеку для більшості областей України.

Нагадаємо, вдень 23 червня масштабна повітряна тривога охопила західні регіони РФ. Після цього в Мережі повідомили про ймовірний удар по заводу в Олексіївці Бєлгородської області.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie