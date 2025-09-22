ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
272
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Через ризик застосування балістики з боку РФ слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Повітряна тривога через загрозу удару БпЛА та ракетами

Повітряна тривога через загрозу удару БпЛА та ракетами / © tsn.ua

У Києві та низці областей 22 вересня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — написали у КМВА.

Загрозу обстрілу підтвердили Повітряні сили України.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», — акцентували там.

Де є небезпека

Станом на 13:33 “поечрвоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Полтавська

Новина доповнюється
272
