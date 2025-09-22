- Дата публікації
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза
Через ризик застосування балістики з боку РФ слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей 22 вересня оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», — написали у КМВА.
Загрозу обстрілу підтвердили Повітряні сили України.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!», — акцентували там.
Де є небезпека
Станом на 13:33 “поечрвоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Черкаська
Полтавська
Новина доповнюється