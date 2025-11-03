ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
321
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Через ризик застосування балістичного озброєння ворогом слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей вдень 3 листопада лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 16:00 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

Раніше цього ж дня вже оголошувалася повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… Швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку… Нові БпЛА на межі Сумщини і Харківщини в південно-західному/південно-східному напрямках», — повідомляли у ПС.

Новина доповнюється
