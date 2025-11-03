- Дата публікації
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза
Через ризик застосування балістичного озброєння ворогом слід перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей вдень 3 листопада лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це інформують Повітряні сили ЗС України.
“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Станом на 16:00 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Раніше цього ж дня вже оголошувалася повітряна тривога.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… Швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку… Нові БпЛА на межі Сумщини і Харківщини в південно-західному/південно-східному напрямках», — повідомляли у ПС.