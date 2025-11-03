У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей вдень 3 листопада лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

“Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку”, — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Станом на 16:00 “почервоніли” такі області:

Київська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Кіровоградська

Полтавська

Черкаська

Раніше цього ж дня вже оголошувалася повітряна тривога.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу… Швидкісна ціль на межі Донеччини і Харківщини в південно-західному напрямку… Нові БпЛА на межі Сумщини і Харківщини в південно-західному/південно-східному напрямках», — повідомляли у ПС.