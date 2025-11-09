- Дата публікації
У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза
Вдень 9 листопада у Києві та інших регіонах лунає повітряна тривога.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза удару балістикою.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — йдеться у повідомленні.
Мешканцям регіонів, де оголосили про ризик обстрілу, слід перебувати у безпечних місцях. Станом на 12:20 «почервоніли» такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Полтавська
Кіровоградська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Нагадаємо, 8 листопада РФ атакувала Україну ударними безпілотниками.