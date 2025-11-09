ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей повітряна тривога: яка загроза

Вдень 9 листопада у Києві та інших регіонах лунає повітряна тривога.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Є загроза удару балістикою.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — йдеться у повідомленні.

Мешканцям регіонів, де оголосили про ризик обстрілу, слід перебувати у безпечних місцях. Станом на 12:20 «почервоніли» такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Кіровоградська

  • Черкаська

  • Вінницька

  • Житомирська

Нагадаємо, 8 листопада РФ атакувала Україну ударними безпілотниками.

Дата публікації
Кількість переглядів
283
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie