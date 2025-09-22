- Дата публікації
У Києві та низці областей повітряна тривога: працює ППО
У низці областей пролунала повітряна тривога через загрозу атаки російських ударних безпілотників.
У Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
У повідомленні КМДА закликає громадян перебувати у безпечних місцях під час атаки БпЛА та роботи сил Протиповітряної оборони.
Крім того, у Повітряних силах повідомили про фіксацію безпілотників у низці регіонів.
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.
БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 22 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.