У Києві та низці областей повітряна тривога: працює ППО

Робота сили ППО / © Associated Press

У Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

У повідомленні КМДА закликає громадян перебувати у безпечних місцях під час атаки БпЛА та роботи сил Протиповітряної оборони.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про фіксацію безпілотників у низці регіонів.

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА з Миколаївщини, курсом на Одещину.

БпЛА в східній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 22 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у відповідь на російську агресію Україна та Польща підписали Меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіасистем.