У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога: яка небезпека
Пройдіть до найближчого укриття.
У суботу, 1 листопада, ввечері у столиці України та низці областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.
Про це стало відомо з мапи тривог.
«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку» — повідомляють Повітряні сили.
Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.
Станом на 1 листопада 19:17 повітряна тривога оголошена в таких областях:
Чернігівська
Сумська
Харківська
Луганська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Полтавська
Черкаська
Київська та в м. Київ
Житомирська
АР Крим
Нагадаємо, в суботу, 1 листопада, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Працювала ППО.
Раніше ми повідомляли, що російські війська 1 листопада атакували балістичною ракетою Миколаїв. Постраждало щонайменше 19 людей.