ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
696
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога: яка небезпека

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

У суботу, 1 листопада, ввечері у столиці України та низці областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку» — повідомляють Повітряні сили.

Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.

Станом на 1 листопада 19:17 повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Луганська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Черкаська

  • Київська та в м. Київ

  • Житомирська

  • АР Крим

Повітряна тривога 1 листопада / © alerts.in.ua

Повітряна тривога 1 листопада / © alerts.in.ua

Нагадаємо, в суботу, 1 листопада, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Працювала ППО.

Раніше ми повідомляли, що російські війська 1 листопада атакували балістичною ракетою Миколаїв. Постраждало щонайменше 19 людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
696
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie