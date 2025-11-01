У Києві та низці областей України лунає повітряна тривога: яка небезпека

Повітряна тривога / © ТСН

У суботу, 1 листопада, ввечері у столиці України та низці областей оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

Про це стало відомо з мапи тривог.

«Загроза застосування балістичного озброєння зі північно-східного напрямку» — повідомляють Повітряні сили.

Близько 19:10 в ПС попередили про швидкісну ціль над Чернігівщиною, яка рухається у південному напрямку. Також відомо про атаку БпЛА на Павлоград Дніпропетровської області.

Станом на 1 листопада 19:17 повітряна тривога оголошена в таких областях:

Чернігівська

Сумська

Харківська

Луганська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Полтавська

Черкаська

Київська та в м. Київ

Житомирська

АР Крим

Повітряна тривога 1 листопада / © alerts.in.ua

Нагадаємо, в суботу, 1 листопада, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Працювала ППО.

Раніше ми повідомляли, що російські війська 1 листопада атакували балістичною ракетою Миколаїв. Постраждало щонайменше 19 людей.