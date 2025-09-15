- Дата публікації
У низці областей України лунає повітряна тривога — що загрожує
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 15 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.
БпЛА з Донеччини, курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА в західній частині Херсонщини змінили курс на північний/північно-західний.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.
Як відомо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.
У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.