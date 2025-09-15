ТСН у соціальних мережах

У низці областей України лунає повітряна тривога — що загрожує

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 15 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

  • БпЛА в північній частині Харківщини, курс південний.

  • БпЛА з Донеччини, курсом на Дніпропетровщину.

  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

  • БпЛА в західній частині Херсонщини змінили курс на північний/північно-західний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Як відомо, у ніч проти 10 вересня, під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

У відповідь на порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками НАТО розпочало нову військову операцію для захисту свого східного флангу.

