Укрaїнa
20
1 хв

У Києві та низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У ніч проти 3 січня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України вночі 3 січня 2026 року оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення небезпеки.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — йшлося у повідомленні.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетну небезпеку оголосили також у Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Пізніше об 03:23 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Відбої також почали звучати й в інших регіонах.

