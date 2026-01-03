У Києві та низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві та низці областей України вночі 3 січня 2026 року оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення небезпеки.

«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — йшлося у повідомленні.

Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетну небезпеку оголосили також у Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

Пізніше об 03:23 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Відбої також почали звучати й в інших регіонах.