- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
У ніч проти 3 січня в Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
У Києві та низці областей України вночі 3 січня 2026 року оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
У КМВА закликали мешканців столиці негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення небезпеки.
«Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки», — йшлося у повідомленні.
Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетну небезпеку оголосили також у Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській областях.
Пізніше об 03:23 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Відбої також почали звучати й в інших регіонах.