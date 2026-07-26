У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Сирена

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У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України вдруге оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

За інформацією моніторингових каналів, імовірна загроза пов’язана з можливими пусками балістичних ракет із району російського Брянська. Офіційно місце можливих пусків наразі не уточнювали.

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Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до сигналу відбою.

Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку

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