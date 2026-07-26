- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України вдруге оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
За інформацією моніторингових каналів, імовірна загроза пов’язана з можливими пусками балістичних ракет із району російського Брянська. Офіційно місце можливих пусків наразі не уточнювали.
Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до сигналу відбою.
Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку