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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
155
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1 хв

У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена

У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України вдруге оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

За інформацією моніторингових каналів, імовірна загроза пов’язана з можливими пусками балістичних ракет із району російського Брянська. Офіційно місце можливих пусків наразі не уточнювали.

Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до сигналу відбою.

Нагадаємо, що у Києві після удару РФ спалахнули пожежі у трьох районах: уламки пошкодили багатоповерхівку

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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