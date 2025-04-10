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У Києві лунають вибухи: у низці областей знову оголошена повітряна тривога
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві ввечері 10 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у північних областях — Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській, а також на Харківщині та Донеччині.
Тим часом у соцмережах кияни повідомляють, що чують звуки вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.
«Київ атакують ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях», — додав він.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил ЗСУ:
БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс — західний/південно-західний;
БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/південно-західний.
Київ — ворожий ударний БпЛА зі сходу.
За інформацією моніторингових каналів, загроза від «Шахедів» наразі має такий вигляд (станом на 17:04):
Київщина→Житомирщина (Малин).
Київщина→Бровари-Вишгород/р-н
Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
Чернігівщина→Чернігів/Київщина.
Донеччина→Слов’янськ.
«Молнія»→Харківщина.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вдарила ракетою по Дніпру, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік.