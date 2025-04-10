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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2768
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1 хв

У Києві лунають вибухи: у низці областей знову оголошена повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога надвечір 10 квітня

Повітряна тривога надвечір 10 квітня / © ТСН.ua

У Києві ввечері 10 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у північних областях — Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській, а також на Харківщині та Донеччині.

Карта повітряних тривог станом на 17:03

Карта повітряних тривог станом на 17:03

Тим часом у соцмережах кияни повідомляють, що чують звуки вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

«Київ атакують ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях», — додав він.

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил ЗСУ:

  • БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс — західний/південно-західний;

  • БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/південно-західний.

  • Київ — ворожий ударний БпЛА зі сходу.

За інформацією моніторингових каналів, загроза від «Шахедів» наразі має такий вигляд (станом на 17:04):

  • Київщина→Житомирщина (Малин).

  • Київщина→Бровари-Вишгород/р-н

  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

  • Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

  • Донеччина→Слов’янськ.

  • «Молнія»→Харківщина.

Нагадаємо, що сьогодні Росія вдарила ракетою по Дніпру, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік.

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