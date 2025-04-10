У Києві лунають вибухи: у низці областей знову оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога надвечір 10 квітня / © ТСН.ua

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У Києві ввечері 10 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у північних областях — Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській, а також на Харківщині та Донеччині.

Карта повітряних тривог станом на 17:03

Тим часом у соцмережах кияни повідомляють, що чують звуки вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО.

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«Київ атакують ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях», — додав він.

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил ЗСУ:

БпЛА на північному сході, на північному заході та південному заході Чернігівщини, курс — західний/південно-західний;

БпЛА на півночі Київщини, курс — західний/південно-західний.

Київ — ворожий ударний БпЛА зі сходу.

За інформацією моніторингових каналів, загроза від «Шахедів» наразі має такий вигляд (станом на 17:04):

Київщина→Житомирщина (Малин).

Київщина→Бровари-Вишгород/р-н

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

Донеччина→Слов’янськ.

«Молнія»→Харківщина.

Нагадаємо, що сьогодні Росія вдарила ракетою по Дніпру, внаслідок чого загинув 42-річний чоловік.