У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Повітряна тривога 12 квітня / © ТСН.ua

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У Києві опівдні 12 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 11:48

У Повітряних силах спочатку попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Об 11:40 і об 11:50 ПС повідомили про ракетну небезпеку і загрозу балістики для Чернігівщини та Київщини.

Нагадаємо, що сьогодні у Сумах знову було чутно вибухи.

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