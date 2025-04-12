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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
201
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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога 12 квітня

Повітряна тривога 12 квітня / © ТСН.ua

У Києві опівдні 12 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 11:48

Карта повітряних тривог станом на 11:48

У Повітряних силах спочатку попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Об 11:40 і об 11:50 ПС повідомили про ракетну небезпеку і загрозу балістики для Чернігівщини та Київщини.

Нагадаємо, що сьогодні у Сумах знову було чутно вибухи.

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