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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві опівдні 12 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
У Повітряних силах спочатку попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Об 11:40 і об 11:50 ПС повідомили про ракетну небезпеку і загрозу балістики для Чернігівщини та Київщини.
Нагадаємо, що сьогодні у Сумах знову було чутно вибухи.