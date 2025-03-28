У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: де є загроза

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У Києві у ніч на 29 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 23:04

За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 23:04):

Київщина→Житомирщина.

Київщина→Вишгород/Бровари/Київ

Київщина→Згурівка/Бориспіль.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Чернігів/р-н.

Полтавщина→Черкащина.

Полтавщина→Миргород/Лубни.

Полтавщина→Полтава/Кременчук

Полтавщина→Дніпропетровщина.

Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.

Сумщина→Лебедин/Полтавщина.

Сумщина→Суми/р-н.

Кіровоградщина→Черкащина.

Дніпропетровщина→Кам'янське/р.

Напрямок може змінюватися.

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Крім загрози безпілотників, Повітряні сили попередили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщину.

Нагадаємо, особливо жорстокого удару сьогодні ввечері, 28 березня, росіяни завдали по Дніпру. Соцмережі переповнені жахливими фото та відео з палаючого міста.

Унаслідок атаки отримали поранення щонайменше четверо людей.