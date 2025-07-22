У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: куди летять ракети

Повітряна тривога увечері 22 липня / © ТСН

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У Києві надвечір 22 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — попередили Повітряні сили.

Також у ПС попередили, що станом на 17:09 швидкісна ціль рухається на Сумщину з Курщини.

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Моніторингові чати теж зазначали, що РФ могла випустити балістику з Курщини. Також у пабліках повідомили, що у Сумському районі звучали вибухи.

Карта повітряних тривог станом на 17:04

UPD. О 17:22 пролунали відбої тривоги балістики, крім Чернігівщини і Сумщини.

Раніше повідомлялося, що у Сумах дрон впав на дорогу під час руху транспорту.