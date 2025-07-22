- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 736
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: куди летять ракети
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
У Києві надвечір 22 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших областей.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу», — попередили Повітряні сили.
Також у ПС попередили, що станом на 17:09 швидкісна ціль рухається на Сумщину з Курщини.
Моніторингові чати теж зазначали, що РФ могла випустити балістику з Курщини. Також у пабліках повідомили, що у Сумському районі звучали вибухи.
UPD. О 17:22 пролунали відбої тривоги балістики, крім Чернігівщини і Сумщини.
Раніше повідомлялося, що у Сумах дрон впав на дорогу під час руху транспорту.