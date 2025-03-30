- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2013
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві пізно ввечері, 30 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.
Про це передають Повітряні Сили ЗСУ.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — попередили у Повітряних Силах.
Крім того, на Київщині оголошена загроза від ворожих безпілотників.
«До Києва наближаються ворожі БпЛА, є також загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги», — попередив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Харкову, внаслідок якого дві людини загинули.
Читайте також: