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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2013
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

© ТСН.ua

У Києві пізно ввечері, 30 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це передають Повітряні Сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку», — попередили у Повітряних Силах.

Карта повітряних тривог станом на 22:29

Карта повітряних тривог станом на 22:29

Крім того, на Київщині оголошена загроза від ворожих безпілотників.

«До Києва наближаються ворожі БпЛА, є також загроза застосування балістичного озброєння. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги», — попередив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Харкову, внаслідок якого дві людини загинули.

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