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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
639
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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога опівночі 4 квітня

Повітряна тривога опівночі 4 квітня / © ТСН.ua

У Києві у ніч на 4 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 23:33

Карта повітряних тривог станом на 23:33

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони становлять наразі особливу загрозу для Чернігова, Києва та Київської області.

Мер Києва Віталій Кличко о 23:41 повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Інших деталей він не уточнив.

Нагадаємо, що вибухи також пролунали у Запоріжжі.

Крім того, пізно ввечері 3 квітня вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок атаки постраждали 29 людей, серед них — одна дитина. Відомо про одного загиблого.

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