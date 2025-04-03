У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога опівночі 4 квітня / © ТСН.ua

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У Києві у ніч на 4 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 23:33

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони становлять наразі особливу загрозу для Чернігова, Києва та Київської області.

Мер Києва Віталій Кличко о 23:41 повідомив, що у столиці працюють сили ППО. Інших деталей він не уточнив.

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Нагадаємо, що вибухи також пролунали у Запоріжжі.

Крім того, пізно ввечері 3 квітня вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок атаки постраждали 29 людей, серед них — одна дитина. Відомо про одного загиблого.