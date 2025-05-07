У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога 7 травня / © ТСН.ua

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У Києві увечері 7 травня вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу від балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу», — повідомили у Повітряних силах.

У моніторингових чатах уточнили, що йдеться про пуски балістики з Курщини.

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Карта повітряних тривог станом на 7 травня

Крім того, Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, близько 17.00 у Києві вже оголошували тривогу через загрозу балістики.

Крім того, РФ завдала масованого удару по Україні у ніч на 7 травня. Зокрема, у Києві внаслідок атаки загинули двоє людей — мати і син.

Ще 8 людей постраждали. Серед постраждалих — четверо дітей.

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